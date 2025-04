Allerta arancione in Piemonte, rischio valanghe ed esondazioni

agenzia

AiPo: "domani pomeriggio Po oltre la prima soglia di criticità

TORINO, 15 APR – Allerta arancione, da domani, in Piemonte, per il rischio di frane ed esondazione di corsi d’acqua, sulle zone alpine nordoccidentali e settentrionali. E’ atteso un “progressivo e marcato peggioramento dalla serata di oggi”, si legge nel bollettino di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). La massima intensità delle piogge è prevista nella notte tra mercoledì e giovedì. Secondo le previsioni di Smi (Società meteorologica italiana) tra il 15 e il 17 aprile gli accumuli di pioggia potrebbero superare i 300 millimetri sui settori montani e pedemontani tra Biellese, Sesia, Verbano. Oltre i 2mila metri di quota sono previsti forti accumuli di neve fresca e il livello di pericolo di valanghe dovrebbe innalzarsi “al livello massimo, specie dai settori Lanzo/Canavese (nel Torinese), valdostani e del Sesia/Ossola”. L’AiPo (Agenzia interregionale per il fiume Po) prevede “incrementi anche significativi dei livelli del fiume Po piemontese con possibile superamento della prima soglia di criticità (ordinaria) già nel pomeriggio di domani per la sezione di San Sebastiano (Torino)” una quarantina di chilometri a valle del capoluogo piemontese.

