Allerta arancione Marche, piogge diffuse ma situazione regolare

Scuole chiuse in diversi Comuni. Alcuni sottopassi chiusi a Jesi

ANCONA, 03 OTT – Nelle Marche, oggi in allerta arancione idraulica e idrogeologica in particolare nel Centro e Nord della regione, la situazione di meteo e viabilità si è mantenuta finora sostanzialmente regolare, anche nella notte, senza particolari criticità: si registrano piogge diffuse, a tratti intense su quasi tutto il territorio regionale in particolare nell’Anconetano, nel Pesarese e Maceratese: qualche disagio a Jesi dove ci sono cumuli d’acqua su alcune strade e sono stati chiusi alcuni sottopassi (vie Coppetella, Barchetta e Pieralisi); un paio di piccoli smottamenti di terreno nella zona di Montacuto ad Ancona ma senza gravi criticità. In generale l’attenzione è però massima, con Centri operativi comunali aperti, per la previsioni di precipitazioni molto abbondanti nel corso della giornata, anche a carattere di rovescio e temporalesco e il conseguente rischio per piene di fiumi e torrenti e frane. In particolare l’allerta meteo è concentrata nelle province di Pesaro Urbino e Ancona. Cautelativamente in molti comuni le scuole sono chiuse: nell’Anconetano ad Ancona, Jesi, Chiaravalle Monte San Vito, Falconara Marittima, Senigallia, Osimo, Montemarciano, Trecastelli, Corinaldo, Castelleone di Suasa, Ostra e Ostra Vetere; nel Pesarese a Mondolfo e Fano. Durante l’ultima alluvione, tra il 18 e 19 settembre scorsi, in provincia di Ancona era straripato il torrente Aspio a sud della città, mettendo sott’acqua la zona e causando enormi disagi e danni a case e aziende; nella zona di Castelferretti di Falconara Marittima, a nord di Ancona, una massa d’acqua proveniente dalle colline del Cassero e Montedomini aveva invaso le vie del centro trasformandole in fiumi, con la necessità di evacuare alcuni residenti anche con l’ausilio di gommoni. Alcuni allagamenti avevano riguardato anche strade nelle vicinanze dell’aeroporto di Ancona-Falconara.

