Allerta arancione per valanghe nelle valli del Monte Rosa

agenzia

Attesi accumuli di un metro di neve sopra quota 2.000

AOSTA, 30 MAR – A causa delle “precipitazioni abbondanti” aumenta il pericolo valanghe in Valle d’Aosta. Il Centro funzionale regionale ha diramato un’allerta arancione (“moderata criticità”) per valanghe valida dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani nelle valli del Monte Rosa (di Ayas, del Lys e di Champorcher). “Gli eventi valanghivi di magnitudo maggiore (medie e grandi valanghe) saranno fenomeni in grado d’interagire con le aree antropizzate. Sono attesi diffusi eventi valanghivi di piccole dimensioni”, si legge nel bollettino. L’allerta valanghiva sarà invece gialla (“ordinaria criticità”) nelle valli del Gran Paradiso e in quelle della dorsale di confine con Francia e Svizzera, dalla Valgrisenche a Breuil-Cervinia, passando per la zona del Monte Bianco e del Colle del Gran San Bernardo. Per la giornata di oggi l’allerta è invece solo gialla e riguarda le valli del Gran Paradiso e del Monte Rosa. Riguardo allo scenario idrogeologico, sia oggi sia domani il livello di allerta è giallo su tutto il territorio regionale: sono possibili “frane superficiali e/o di colamento, cadute massi e fenomeni di esondazione nei rivi secondari”. Il bollettino di criticità segnala “precipitazioni abbondanti con una quota neve a circa 1500-1700 metri. Da oggi pomeriggio e fino a lunedì mattina si stimano, oltre circa 2.000 metri, accumuli medi di circa 100 centimetri” nelle valli del Monte Rosa, “70 centimetri” nelle valli del Gran Paradiso, “50 centimetri” nella valle centrale, “45 centimetri” sulla dorsale di confine con Francia e Svizzera. “Inoltre al di sotto della quota della neve, pioggia persistente e vento moderato nei fondovalle e forti raffiche di vento in montagna”.

