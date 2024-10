Allerta esondazioni lungo il Po in Lombardia,chiusi alcuni ponti

agenzia

MILANO, 20 OTT – Nell’attesa della piena del Po, prevista nel primo pomeriggio fra Mantovano e Cremonese, è allerta in tutta la pianura lombarda, Nel Cremonese chiuso il ponte Verdi a San Daniele Po, lungo la provinciale 33 dopo che una chiatta si è staccata dagli ormeggi a Zibello, nel Parmense, andando alla deriva. Interdetta al transito la strada alzaia, il Po sta lambendo gli ingressi delle società canottieri cremonesi come i circoli sportivi rivieraschi dei paesi. Problemi anche sull’autostrada A21: l’acqua ha parzialmente invaso il sottopasso della bretella di collegamento all’A1 e Autovia Padana ha chiuso la diramazione all’altezza di Caorso. Nel Comune mantovano di Viadana è stato chiuso il ponte di Torre d’Oglio a causa della piena, mentre a Bozzolo il Po ha invaso alcuni tratti golenali fino ad invadere la zona verde di Tezzoglio ma l’acqua è ancora distante da una cascina. A Marcaria la strada comunale tra Pilastro e Gabbiana è stata chiusa per la tracimazione di alcuni canali, mentre lungo il corso dell’Oglio si temono fontanazzi, quindi infiltrazioni d’acqua negli argini. A Curtatone, nella frazione di Buscoldo, un canale è esondato allagando i campi. La protezione civile sta valutando se evacuare o meno sette persone residenti nella zona. Po e Secchia vengono per ora monitorati attentamente. La piena del Po è attesa tra oggi pomeriggio e domani e supererà la soglia 2, quella dell’allerta arancione. La Secchia, nella zona del basso Mantovano al confine con il Modenese, è in rapida crescita ricevendo acqua dall’Emilia, una delle zone più colpite dal maltempo. La protezione civile sta monitorando gli argini.

