Allerta gialla per temporali prolungata sul levante ligure

agenzia

Fino a domani mattina. Attesa anche grandine

GENOVA, 06 LUG – Arpal ha comunicato la proroga dell’allerta gialla per temporali sul levante ligure costiero e sull’entroterra del levante ligure fino alle 5 del mattino di domani, lunedì 7 luglio. Resta invece confermata la chiusura dell’allerta alle 23:59 di oggi sul centro della regione, compresa Genova, e sui versanti padani di ponente, entroterra savonese e imperiese orientale, come stabilito ieri. Dal tardo pomeriggio nuova fase, con precipitazioni diffuse in aggiunta ai temporali, accompagnati da colpi di vento e grandine anche di grandi dimensioni. Per la giornata di lunedì sono previste mareggiate e un calo delle temperature che attenuerà il disagio da caldo.

