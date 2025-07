Allerta maltempo, a Vicenza annullata la notte bianca

agenzia

Cancellato lo spettacolo in piazza Matteotti

MILANO, 06 LUG – Sono stati annullati a causa del preallarme per il maltempo gli ultimi eventi della notte bianca di Vicenza in programma questa sera, dopo i due giorni di festa di venerdì e sabato. Secondo quanto disposto in caso di preallerta arancione dalla Commissione comunale di vigilanza sulle manifestazioni temporanee, il Comune e gli organizzatori hanno disposto l’annullamento degli ultimi e in particolare lo spettacolo teatrale in programma in piazza Matteotti, mentre sono già in fase di smontaggio palchi e stand. Sono state decine di migliaia le persone che hanno partecipato venerdì e sabato fino a tarda notte alla lunga Notte Bianca vicentina, seguendo i dj set, i concerti, le esibizioni e affollando i truck food, i gazebo e i mercatini allestiti nelle piazze e lungo le strade di Vicenza.

