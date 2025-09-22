Allerta maltempo in Lombardia,già 80mm pioggia a nord Milano

agenzia

Barriere mobili a Ponte Lambro. Assessore, massima attenzione

MILANO, 22 SET – Forti piogge interessano dalla scorsa notte la Lombardia, dove è allerta arancione sui settori settentrionali, gialla nel resto della regione. Sono già 30 i millimetri di pioggia caduti nella parte nord di Milano, oltre 80 a Paderno Dugnano e a Seveso. Venti millimetri a Monza. Lo rende noto l’assessore alla Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, che sui social raccomanda ai milanesi “la massima attenzione”. A Milano, ricorda l’assessore Granelli, “è attivo il controllo sottopassi e nel quartiere Ponte Lambro, alle 6 di questa mattina, sono state posizione le barriere mobili per precauzione. Attivato il controllo dei livelli di fognatura e Lambro, per ora ancora bassi. I temporali – conclude su Facebook – continueranno intensi nella mattinata”.

