Allerta meteo al Nord con nubifragi, caldo africano al Centrosud

Aumento delle temperature su tutta Italia. Primi 40°C al Sud

ROMA, 04 GIU – Supercelle temporalesche pronte a colpire, rischio di grandine e nubifragi in alcune regioni del Nord ma resta il caldo africano al Centrosud. E’ quanto annuncia di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, confermando che, dal pomeriggio di mercoledì, è atteso l’arrivo di un fronte instabile francese: una perturbazione che irromperà in Italia provocando un repentino peggioramento delle condizioni meteo su alcune delle nostre regioni. Le zone più colpite saranno nord Piemonte, nord Lombardia e aree interne della Liguria e in particolare le province di Verbania-Cusio-Ossola, Varese e Como subiranno piogge torrenziali. Secondo Tedici, le precipitazioni totali, previste tra il pomeriggio del mercoledì e le prime ore del giovedì, ammontano a circa 100/150 litri per metro quadrato, cioè l’equivalente della pioggia totale che normalmente cade in alcune zone nell’intero mese di giugno. Al contempo, specie sulle zone di pianura tra vercellese, novarese e milanese, potrebbero prendere vita alcune ‘supercelle temporalesche’ con la possibilità di grandine grossa e forti colpi di vento. Infine entro il weekend toccheremo i primi 40°C all’ombra, mentre sono già arrivate le notti tropicali anche al Nord, cioè in cui la temperatura minima è superiore ai 20°C. Nel dettaglio: – Mercoledì 4. Al Nord: temporali forti sulle Alpi del Nord Ovest, locali sulle rispettive pianure. Al Centro: velature e caldo. Al Sud: soleggiato e caldo. – Giovedì 5. Al Nord: temporali possibili su molte zone. Al Centro: cielo poco nuvoloso. Al Sud: soleggiato e più caldo. – Venerdì 6. Al Nord: sole e caldo. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: sole e molto caldo. Tendenza: anticiclone africano in ulteriore rinforzo; clima molto caldo su tutta Italia con i primi 40°C al Sud.

