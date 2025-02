Allerta meteo gialla a Bologna, Comune attiva il Coc

agenzia

Monitoraggio e funzioni di protezione civile per 24 ore

BOLOGNA, 14 FEB – Allerta gialla per pioggia a Bologna e il Comune apre in via precauzionale il centro operativo comunale, per monitorare la situazione. “Pur trattandosi nella scala dell’allerta di un rischio ordinario – spiega l’assessora alla Protezione civile Matilde Madrid – abbiamo deciso con il sindaco Matteo Lepore di attivare il Centro operativo comunale (Coc) che consentirà di mantenere attive h 24 le funzioni di protezione civile per il monitoraggio con una soglia di attenzione alta del nostro territorio, a partire dalla collina, le strade, i sottopassi, i torrenti e fiumi della nostra città. Lo faremo attraverso le pattuglie della nostra Polizia Locale sul territorio, attraverso gli idrometri e le telecamere seguendo l’evolversi della situazione”.

