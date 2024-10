Allerta meteo gialla in Fvg per piogge intense e temporali

agenzia

Possibili mareggiate e acqua alta

TRIESTE, 01 OTT – La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta di colore giallo a causa dell’ondata di maltempo prevista nelle prossime ore. L’avviso sarà in vigore dalle 9 di domani alle 12 di giovedì per piogge intense e temporali. Correnti occidentali – spiega la Protezione civile – determinano l’afflusso d’aria progressivamente più umida. Domani arriverà un fronte atlantico, che dovrebbe essere più attivo sulle zone orientali della regione. Poi si formerà una depressione che richiamerà correnti orientali nei bassi strati. Domani è previsto quindi cielo coperto con piogge da abbondanti a intense sulle zone occidentali e sulle Alpi, intense e temporalesche sul resto della regione, specie sulle zone di confine con la Slovenia. Possibile qualche temporale forte con piogge localmente molto intense. Sulla costa soffierà vento da sud o di Libeccio da moderato a sostenuto; in serata entrerà Bora moderata. Possibile mareggiata e acqua alta. Giovedì si attende cielo nuvoloso o coperto con piogge da moderate ad abbondanti. Neve oltre i 1800 metri circa. In pianura soffierà Bora moderata, sulla costa soffierà Bora sostenuta al mattino, anche forte in serata. Al verificarsi di tali eventi – avverte la Protezione civile – sono possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità, innalzamento dei corsi d’acqua in pianura dei bacini principali in particolare dell’Isonzo.

