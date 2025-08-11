Allerta meteo rossa per Bolzano, Val d’Adige e Bassa Atesina

agenzia

Ancora temperature molto elevate anche superiori ai 37 gradi

BOLZANO, 11 AGO – Per le temperature estremamente elevate ed il conseguente rischio per la salute, nella zona di Bolzano, in Valle dell’Adige e in Bassa Atesina, domani e dopodomani, 12 e 13 agosto, il livello di allerta del Centro funzionale provinciale sarà elevato al livello più alto, ovvero rosso. “Anche nei prossimi giorni masse d’aria tropicali continueranno a determinare temperature molto elevate, superiori ai 37 gradi”, spiega il meteorologo Dieter Peterlin, dell’Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe. Nelle zone interessate dall’allerta meteo rossa, il termometro non scende sotto i 20 gradi nemmeno durante le ore notturne. “Sabato abbiamo innalzato l’allerta al secondo livello, quello arancione – sottolinea il direttore del Centro funzionale provinciale, Willigis Gallmetzer – Poiché questa situazione persiste ormai da tre giorni, abbiamo previsto di innalzare l’allerta al primo livello, quello rosso”. Questo livello di allerta viene emesso quando persiste una situazione a rischio, con temperature molto elevate e un raffreddamento notturno insufficiente negli ambienti abitativi. “In caso di caldo estremo è importante informarsi ed essere preparati. È necessario proteggere sé stessi e gli altri per evitare effetti negativi sulla salute. Questo vale non solo a valle, ma anche in montagna”, conclude Gallmetzer.

