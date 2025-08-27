Allerta meteo su Milano, il Comune chiude i parchi

agenzia

Per le forti piogge rischio esondazione di Seveso e Lambro

MILANO, 27 AGO – Anche sulla città di Milano è previsto maltempo con un’allerta meteo arancione, cioè moderata, per rischio idrogeologico e gialla, ordinaria, per rischio idrico e temporali a partire dalla mezzanotte. Sulla città è previsto un peggioramento delle condizioni meteo nella notte e poi soprattutto dalla tarda mattinata e primo pomeriggio di domani, che continuerà nella serata e notte successiva: per questo i parchi resteranno chiusi. Le forti piogge che dalla notte cadranno a nord di Milano potranno portare a “significativi innalzamenti e rischio esondazioni” di Lambro e Seveso, spiega il Comune, “per cui si raccomanda attenzione nelle zone a rischio di questi fiumi”. Il Comune inoltre sottolinea l’importanza di abbandonare tutte le aree verdi, i parchi e le zone alberate durante l’allerta; di non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Infine è importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento e dalle intemperie. Il Centro operativo comunale della Protezione civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

