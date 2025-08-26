Allerta per caldo torrido in Sardegna, picchi di oltre 40 gradi

agenzia

Avviso della Protezione civile per mercoledì e giovedì

CAGLIARI, 26 AGO – Temperature minime superiori ai 25 gradi, una media di 37 con picchi sino ad oltre 40: nuova ondata di caldo torrido in Sardegna, annunciata da un’allerta diramata dalla Protezione civile regionale per mercoledì 27 e giovedì 28 agosto. Dapprima sarà interessato il settore occidentale dell’Isola, in particolare la parte settentrionale, poi la rotazione dei flussi da ovest determinerà temperature molto elevate sul settore meridionale e orientale. Mercoledì sono previste punte di oltre 40 gradi sul settore occidentale, giovedì su quello orientale e sul basso Campidano.

