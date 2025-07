Allerta rossa per pericolo incendi sulla Sardegna orientale

agenzia

Codice arancione nel resto del territorio

CAGLIARI, 08 LUG – Giornata di allerta per gli incendi in tutta la Sardegna orientale dove è scattato il bollino rosso (preallarme). E’ quanto prevede la Protezione civile regionale che ha diramato un bollettino con la mappa del rischio a livello regionale. Confermato il codice arancione per incendio (pericolosità alta) in tutto il resto dell’Isola. Per domani la situazione migliora con il codice arancione che è limitato al centro sud della Sardegna. allerta gialle nella restante parte.

