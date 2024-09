Allieva Cc suicida, archiviate le indagini a Firenze

agenzia

Legale dei familiari preannuncia reclamo

FIRENZE, 28 SET – È stata archiviata l’inchiesta sulla morte della 25enne carabiniera che lo scorso 22 aprile si è tolta la vita sparandosi con la pistola di ordinanza nella Scuola marescialli e brigadieri dell’Arma a Firenze. Il gip Anna Liguori ha deciso in merito alla richiesta di archiviazione presentata dal pm Giacomo Pestelli lo scorso 14 agosto, accogliendola. Sulla morte della 25enne era stato aperto un fascicolo a modello 45, ovvero senza indagati e senza ipotesi di reato. L’avvocato Riziero Angeletti, legale che assiste la famiglia della 25enne, ha preannunciato reclamo sostenendo di non essere stato informato della richiesta di archiviazione non potendosi così opporre. I familiari della 25enne, in una lettera al sindacato Unarma, a maggio scorso avevano denunciato un presunto clima di vessazioni all’interno della Scuola tali da causare alla giovane, che era al secondo anno di corso, uno stato di costante stress e disagio che potrebbe averla indotta al suicidio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA