‘Alloggiati web’, in tre mesi +6,39% presenze turistiche Marche

Dati piattaforma Viminale, tra giugno e agosto +95mila turisti

ANCONA, 26 SET – Nei tre mesi di giugno, luglio e agosto scorsi, nelle Marche si è registrato un aumento di presenze turistiche del 6,39% (+95.308): si è passati dalle 1.491.266 presenze del 2024 alle 1.586.574 del corrispondente trimestre di questo anno. A rilevarlo la piattaforma “Alloggiati web” del Viminale. Il mercato, secondo i dati del Viminale, “si rafforza sia per le strutture alberghiere (+2,85%) sia per quelle extra alberghiere (+9,86%) grazie a una significativa crescita dei turisti italiani (+4,98%) e stranieri (+11,40%)”. La banca dati “Alloggiati web” è gestita dalla Polizia di Stato e consente ai gestori delle strutture ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere, di adempiere all’obbligo stabilito dall’articolo 109, comma 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, norma che prescrive di trasmettere alle questure competenti le generalità delle persone alloggiate presso la propria struttura, entro 24 ore dal loro arrivo.

