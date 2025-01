All’Università di Trieste inaugurata la “Farmacia Simulata”

agenzia

E' un Laboratorio Simulato. In Italia c'è solo in tre atenei

TRIESTE, 22 GEN – Si chiama “Farmacia Simulata” ed è il nuovo Laboratorio Didattico dell’Università di Trieste, inaugurato oggi e che sarà a disposizione degli studenti dei Corsi di Laurea in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. Si tratta di un laboratorio presente solo in altri tre Atenei in Italia, che consentirà agli studenti di svolgere esercitazioni per l’ingresso nel mondo del lavoro, in linea con l’evoluzione della professione di farmacista e nuove funzioni assistenziali erogate dalle farmacie. L’obiettivo è affiancare e integrare le lezioni teoriche degli insegnamenti del IV a V anno del Corso di Studi in Farmacia e CTF con esperienze pratiche sul campo. Il Laboratorio è un luogo attrezzato come una vera farmacia aperta al pubblico, dove svolgere attività didattica con un focus specifico sull’esperienza dell’ambiente “farmacia”, su aspetti di tecnologia farmaceutica, socio-economia, legislazione farmaceutica, gestione dell’automedicazione. Nello “Spazio Prescrizioni” è presente un bancone con due terminali dotati di software gestionali, in quello “Salute e Benessere” un altro bancone ed espositori con prodotti per la salute, in “Cabina servizi” gli studenti troveranno strumentazioni per analisi ECG, Spirometro, Pulsossimetro, Sfigmomanometro, Simulatore per iniezioni vaccinali e altro. Lo spazio è dotato anche di frigorifero e di zona per preparazioni galeniche. È inoltre presente uno spazio aula attrezzato con sistema di proiezione. La realizzazione della Farmacia Simulata è stata possibile grazie alla collaborazione di Telaro, Aboca e del Consorzio Farmacisti Riuniti.

