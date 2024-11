Alluvione in Valle d’Aosta, nessun reato per la procura

agenzia

"Interventi tempestivi, corretta e valida gestione dell'evento"

AOSTA, 12 NOV – La procura di Aosta ha chiuso senza indagati e senza ipotesi di reato il fascicolo sull’alluvione che il 29 e il 30 giugno scorsi aveva colpito in particolare Cogne e Cervinia. Gli inquirenti hanno ravvisato un ottimo funzionamento del sistema di protezione civile regionale: gli interventi sono stati tempestivi, a fronte di precipitazioni di entità straordinaria. Tutti gli accertamenti svolti dall’aliquota del Corpo forestale della Valle d’Aosta della sezione di polizia giudiziaria hanno evidenziato una corretta e valida gestione dell’evento. La procura aveva aperto di propria iniziativa il fascicolo, considerata l’entità dei danni, che la Regione stima in circa 94 milioni per le opere pubbliche, 11 milioni per l’agricoltura e sei per le società partecipate che producono e distribuiscono energia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA