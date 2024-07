Alluvione Valle d’Aosta, ripristinato servizio postale a Cogne

agenzia

Ufficio sarà aperto il martedì e venerdì per tutte le operazioni

AOSTA, 05 LUG – Da oggi riparte il servizio postale a Cogne, interrotto nei giorni scorsi a causa dell’alluvione. ”Grazie alla collaborazione con la protezione civile, le forze dell’ordine e l’amministrazione comunale è stato possibile raggiungere l’ufficio postale di via Bourgeois e ristabilire, tramite un sistema di collegamento radiomobile, la connessione di rete necessaria per poter garantire la normale operatività”. Lo scrive in una nota Poste Italiane, che aggiunge che il personale dell’ufficio di Cogne sarà trasportato in elicottero fino alla riapertura della strada. L’ufficio sarà aperto il martedì e il venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e garantirà tutti i servizi finanziari e postali e il pagamento delle pensioni. In funzione anche l’Atm Postamat. Sarà possibile inoltre ritirare la propria corrispondenza e i pacchi mentre rimane sospeso al momento l’attività di recapito al domicilio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA