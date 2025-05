Alpini si addestrano sulle montagne dell’adunata nel Biellese

agenzia

Il terzo reggimento in marcia dal Santuario di Oropa

TORINO, 05 MAG – È iniziata con una marcia dal Santuario di Oropa al Lago del Mucrone, a 1.900 metri di altitudine, la settimana dell’adunata nazionale degli alpini di Biella. A compierla è stata la 35/a compagnia del terzo reggimento alpini di Pinerolo (Torino), in assetto di montagna con zaini e armi, lungo un percorso di nove chilometri e 800 metri di dislivello, a tratti reso difficoltoso dal maltempo. L’attività addestrativa, che ha coinvolto anche militari di recente assegnazione, ha segnato l’arrivo ufficiale delle Truppe Alpine in città, dove domenica sfileranno con la Bandiera di guerra. La marcia ha preso il via con una cerimonia di deposizione di una corona al monumento ai caduti, al santuario di Oropa, alla presenza del comandante del reggimento, colonnello Daniele Simeoni, e di rappresentanti dell’Associazione nazionale alpini. Durante le prime fasi sono stati impiegati droni da ricognizione, a testimonianza dell’evoluzione tecnologica dell’Esercito anche nelle operazioni in alta quota. Il terzo reggimento alpini, inquadrato nella brigata Taurinense, è tra le unità d’élite delle truppe alpine italiane, specializzato in operazioni in ambienti montani, desertici e urbani. La sua Bandiera di guerra è una delle più decorate: tra le onorificenze, tre medaglie d’argento al valor militare, un ordine militare d’Italia e una croce di benemerenza per l’impegno nei soccorsi dopo il terremoto del 1908.

