Alpinista appeso su parete Monte Bianco, ora il recupero

agenzia

Soccorritori lo hanno raggiunto scalando il Dente del Gigante

AOSTA, 15 LUG – E’ in corso un tentativo di salvataggio da parte del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della guardia di finanza di un alpinista rimasto bloccato, appeso nel vuoto, sulla parete del Dente del Gigante, sul massiccio del Monte Bianco. Siccome non è stato possibile il recupero in elicottero, dopo diversi tentativi non riusciti, a causa del forte vento, i soccorritori si sono mossi via terra con tecnica alpinistica. Sono stati lasciati alla base della parete e hanno effettuato l’ascensione dalla via Normale fino al luogo dell’incidente. L’alpinista, che si trova con un compagno, illeso, è stato raggiunto: sarà portato a quota più bassa e poi recuperato in elicottero e portato all’ospedale Umberto Parini di Aosta per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie.

