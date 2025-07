Alpinista cade per 200 metri e muore durante in val Badia

agenzia

L'uomo, austriaco, stava scendendo dal monte Cavallo

BOLZANO, 12 LUG – Un alpinista austriaco è morto in tarda mattinata dopo essere precipitato per circa 200 metri mentre stava scendendo dal monte Cavallo, in val Badia, in Alto Adige. Un altro escursionista che ha assistito alla caduta ha dato l’allarme e sul posto sono intervenuti l’elisoccorso dell’Aiut Alpin Dolomites, il soccorso alpino dell’Alta Badia, Carabinieri e Finanza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA