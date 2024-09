Alpinisti bloccati sul Gran Paradiso, scattano soccorsi

agenzia

L'elicottero fermato dalla nebbia, partita squadra via terra

AOSTA, 17 SET – Due alpinisti sono bloccati poco sotto la vetta del Gran Paradiso, a quota 3.900 metri circa. Hanno riferito ai soccorritori di essere illesi, ma di non riuscire a proseguire a causa della nebbia che impedisce loro di orientarsi. Proprio a causa della scarsa visibilità in quota, l’elicottero non può raggiungerli. I tecnici del Soccorso alpino valdostano sono quindi stati portati sino a quota 3.000 metri, e da qui si stanno muovendo via terra verso di loro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA