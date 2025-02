Alpinisti dispersi, la vetta poi l’incidente in discesa

agenzia

I due amici avrebbero scattato una foto su sommità Grignetta

LECCO, 11 FEB – Sarebbero caduti durante una fase della discesa i due escursionisti dispersi da sabato sulla Grignetta (2184 metri), in provincia di Lecco, Christian Mauri, di Vimercate, e Paolo Bellazzi, di Cambiago, in provincia di Monza e Brianza, entrambi di 48 anni. Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, i due amici, appassionati sportivi, sarebbero riusciti a raggiungere la vetta della Grigna Meridionale, scattandosi anche un selfie, poi la discesa, in condizioni ambientali pessime a causa del maltempo, fino ad arrivare nella zona del canalone Caimi, dove avrebbero trovato la morte. In questa zona, ad alto rischio di valanghe, i tecnici del Soccorso alpino hanno captato i segnali delle apparecchiature di ricerca inserite negli indumenti di montagna degli escursionisti. Estremamente complicate le operazioni di recupero, ostacolate oggi per tutta la giornata dal maltempo. E domani le previsioni nel Lecchese non sono buone, dovrebbero esserlo se non altro nella giornata di giovedì. Domani i volontari entreranno in azione solo in caso di miglioramenti in quota.

