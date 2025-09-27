Alta velocità Roma Napoli, per guasto ritardi e treni fermi

agenzia

I ritardi sono di circa un'ora

ROMA, 27 SET – Sulla linea Alta Velocità Roma Napoli la circolazione è rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Cassino. I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti ed essere instradati sul percorso alternativo via Cassino. Tre sono i treni direttamente coinvolti e attualmente fermi, come rende noto il sito di Trenitalia: FR 9648 Napoli Centrale (14:55) – Milano Centrale (19:24), FR 9428 Napoli Centrale (15:04) – Venezia Santa Lucia (20:34) e FA 8317 Roma Termini (15:52) – Lecce (21:48).

