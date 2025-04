Altalena di temperature con sole quasi ovunque fino al weekend

Previsioni

Ilmeteo.it, da lunedì tornano le piogge

Un altalena di temperature che passano dal freddo al caldo caratterizzerà i prossimi giorni a partire da oggi, anche se il sole splenderà quasi ovunque. E’ quanto annuncia Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. “Nelle prossime ore – afferma – assisteremo all’ultimo colpo di freddo russo che porterà temporali sugli Appennini e poi verso le regioni centrali e meridionali. Un giovedì, dunque, a tratti instabile ma con temperature massime già in graduale aumento”. Grazie alla rimonta dell’anticiclone africano, da venerdì le temperature saliranno fino a lunedì al Sud (non si escludono punte di 28°C), fino a domenica al Centro, fino a sabato al Nord. Dalla Domenica delle Palme arriveranno delle piogge, anche forti al Nordovest poi, nel corso della settimana, i fenomeni si estenderanno a quasi tutta l’Italia. Nel dettaglio: – Giovedì 10. Al Nord: bel tempo, caldo in aumento. Al Centro: locali piogge. Al Sud: qualche rovescio sui monti. – Venerdì 11. Al Nord: sole prevalente, mite. Al Centro: soleggiato e mite. Al Sud: bel tempo prevalente. – Sabato 12. Al Nord: sole prevalente, mite. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: sole e caldo per il periodo. – Tendenza: peggiora da domenica ad iniziare dal Nordovest, nuova settimana all’insegna delle piogge.

