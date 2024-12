‘Alto Impatto’, controllate 11mila persone in stazioni Lazio

agenzia

700 pattuglie Polizia impegnate dal 29 novembre al 5 dicembre

ROMA, 08 DIC – Controlli della Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie del Lazio, nell’Operazione Alto Impatto, hanno portato all’identificazione di 11.004 persone, 3 persone arrestate, 13 persone denunciate in stato di libertà, 700 pattuglie impiegate in stazione in ambito regionale. Questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana che va dal 29 novembre al 5 dicembre 2024. In particolare, nella giornata del 4 dicembre, i controlli volti ad incrementare il livello di sicurezza hanno visto l’impiego congiunto del personale della Questura di Roma e della Polizia Ferroviaria nell’area interna ed esterna alla stazione di Roma Termini. Sono stati rintracciati soggetti pericolosi e molesti, identificate persone di nazionalità extracomunitaria, individui dediti ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti, bonificate le aree di interesse dell’utenza, controllati esercizi pubblici commerciali: l’attività ha condotto all’identificazione di 213 persone, decine di bagagli controllati da parte della Polizia Ferroviaria, per un totale di 18 pattuglie impiegate in stazione. Nella serata del 29 novembre il personale della Polizia Ferroviaria di Civitavecchia, su segnalazione di personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Grosseto, ha tratto in arresto una donna, rintracciata a bordo di un treno regionale e destinataria di un ordine di custodia cautelare, condotta nel carcere di Civitavecchia. Nel pomeriggio del 3 dicembre, sono state tratte in arresto 2 persone per il reato di furto aggravato di un’autovettura di una società di noleggio, localizzata tramite GPS in transito nei pressi di Parco Leonardo, quartiere posizionato tra Roma e Fiumicino. Alla guida due giovani di cui uno minorenne, con diversi precedenti specifici di polizia e con al seguito gli arnesi idonei a compiere il furto di autovetture. I due giovani complici, tratti in arresto in flagranza, sono stati collocati uno agli arresti domiciliari per il maggiorenne, mentre il minore è stato affidato a un Centro di Prima Accoglienza, a Rom.a. 298 persone identificate a bordo di convogli ferroviari nella tratta Roma Termini — Caserta e viceversa, svolto nella giornata del 2 dicembre.

