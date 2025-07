Altra protesta, studente chiede di abbassargli voto maturità

agenzia

Rete studenti, 'decurtarlo a 60 centesimi'. L'episodio a Roma

ROMA, 16 LUG – “È di oggi la notizia della richiesta da parte di uno studente maturando di decurtare il proprio voto dell’esame di maturità a 60 centesimi, la soglia minima per superarlo”. Lo comunica la rete degli studenti medi del Lazio. “Si tratta – spiega la nota – di Pietro Marconcini, 19 anni, diplomato al Liceo Scientifico Plinio Seniore di Roma, ha deciso di rivolgersi direttamente al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, scagliandosi contro il sistema scolastico e il clima di competizione che genera la valutazione dell’esame di maturità. Pietro nella lettera dichiara: ‘Per tutte le lacrime versate, per tutte le crisi nervose avute, per tutte le prese in giro, le critiche subite a causa di un sistema scolastico alienante e cieco, per tutti i sorrisi che ci sono stati sottratti, ministro, io le chiedo di ridurre il mio voto attribuito al termine dell’esame di stato a 60 centesimi’.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA