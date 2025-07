Altri due casi di West Nile confermati nel Lazio

agenzia

Degli altri otto un paziente rimane in terapia intensiva

ROMA, 23 LUG – Altri due casi di West Nile virus nel Lazio, riscontrati dall’Asl di Latina e confermati dalle analisi effettuate presso il laboratorio di Virologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani. È quanto comunica la Regione Lazio. Si tratta di un uomo di 71 anni, già dimesso, e di una donna di 76 anni che presenta comorbidità e si trova ricoverata in reparto ordinario. Sono, quindi, 9 i casi nel 2025 accertati di infezione da West Nile Virus, tutti in provincia di Latina, compresa la paziente deceduta la scorsa settimana all’ospedale di Fondi. Degli altri otto casi, un paziente è attualmente ricoverato in terapia intensiva, quattro ricoverati in reparti ordinari, due sono stati dimessi dall’ospedale, mentre uno è seguito con cure domiciliari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA