Aluminium, ‘completa collaborazione per chiarire l’accaduto’

agenzia

L'azienda esprime 'massima vicinanza ai lavoratori'

BOLZANO, 21 GIU – L’azienda Alluminium esprime in una nota “massima vicinanza ai lavoratori” e alle loro famiglie e assicura “completa collaborazione per chiarire quanto accaduto”. Alla luce dell’incidente che ha coinvolto propri collaboratori, la proprietà e la direzione dell’Aluminium Bozen sono “profondamente addolorate ed esprimono la massima vicinanza ai lavoratori che sono rimasti coinvolti nel grave incidente avvenuto questa notte, così come alle loro famiglie alle quali manifestano la propria solidarietà mettendosi a loro completa disposizione per supportarle in ogni modo possibile in questo momento e in futuro”. A tal fine l’azienda è “in contatto continuo con le strutture sanitarie in cui i lavoratori sono ricoverati per un aggiornamento sulle loro condizioni di salute. Ribadendo la grande e costante attenzione al tema della sicurezza da parte di Aluminium Bozen, la proprietà sottolinea che chiarire in tempi rapidi quanto accaduto è una priorità dell’azienda”. “I collaboratori e le collaboratrici rappresentano infatti la vera ricchezza di questa impresa e la salvaguardia della loro salute è da sempre un obiettivo primario della nostra società. È precipuo interesse dell’azienda che si giunga in tempi rapidi all’accertamento delle cause dell’incidente al fine di poter prevenire in futuro simili situazioni, nell’interesse della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici”. La proprietà ha, quindi, “avviato da subito un percorso di massima collaborazione e condivisione delle informazioni in suo possesso con tutte le autorità inquirenti impegnate nell’accertamento di quanto accaduto”, conclude la nota.

