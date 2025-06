Alunno rimproverato, Fonderia Marinelli lo invita in Molise

agenzia

Nel tema criticato da maestra parlava della storica azienda

AGNONE, 09 GIU – Parlava della Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone (Isernia), nel suo compito, l’alunno della scuola primaria paritaria della provincia di Treviso la cui storia è finita su tutti i giornali dopo che la maestra, sul foglio del suo lavoro, ha scritto un appunto dicendosi “stufa” di correggere “verifiche scritte con i piedi, piene zeppe di errori ortografici gravi”. Nella vicenda ora interviene anche la stessa millenaria Fonderia molisana, invitando il ragazzino e la sua classe ad Agnone. Si tratta della più antica azienda che costruisce campane e che detiene anche il primato come azienda artigiana a conduzione familiare più antica del mondo, 27 le generazioni di fonditori della dinastia Marinelli. “Sono in molti a sostenere – affermano i titolari – che si sia trattato di un vero e proprio atto di bullismo da parte dell’insegnante ed è un fatto che ci ha visti indirettamente coinvolti, perché la nostra azienda è citata dal bambino nel compito ‘incriminato’. Abbiamo così deciso di fare un piccolo gesto simbolico di vicinanza e supporto: invitiamo lui e tutta la sua classe da noi in fonderia, saranno nostri ospiti, e potranno vedere con i loro occhi la nostra fabbrica di campane”.

