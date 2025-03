Alzata numero 100 per il Mose, dighe su in due bocche di porto

agenzia

Salvini, 'è la risposta ai signori del no'

VENEZIA, 12 MAR – E’ rimasto in funzione solo un paio d’ore il Mose oggi a Venezia, al suo centesimo sollevamento da quando è stata avviata la fase sperimentale del sistema idraulico. La schiera di paratoie è stata alzata parzialmente – in due delle tre bocche di porto, Lido e Chioggia, non a Malamocco – in considerazione di una previsione di marea oltre il metro. Le dighe mobili sono state alzate a tutela di Venezia e della sua laguna alle ore 8:07 in base alle previsioni meteo marine che indicavano un rischio di alta marea per la città; sono state abbattute alle ore 9:58. A Venezia la marea è stata così contenuta a 88 centimetri, proteggendo anche le parti più basse della città. Il sollevamento è stato effettuato a 100 centimetri di quota considerando un margine di errore di 10 centimetri come previsto dal protocollo. Per il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini “è la migliore alla dannosa ideologia dei signori del ‘no'”.

