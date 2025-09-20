Amanda Knox, ‘Libertà per Chico Forti!’

agenzia

Post su X per chiedere la scarcerazione dell'italiano

PERUGIA, 20 SET – Amanda Knox si schiera apertamente a sostegno di Enrico “Chico” Forti, il trentino di 66 anni detenuto a Verona e in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza al quale ha chiesto la concessione della libertà condizionale dopo essere stato condannato nel 2000 all’ergastolo negli Stati Uniti per l’omicidio dell’imprenditore australiano Dale Pike. “Libertà per Chico Forti!” ha scritto su X l’americana. Knox passò quasi quattro anni in carcere a Perugia dopo essere stata condannata per l’omicidio di Meredith Kercher. Accusa dalla quale è stata poi definitivamente assolta dopo un complesso iter giudiziario. La giovane di Seattle si è sempre proclamata estranea all’omicidio Kercher e una volta tornata negli Usa si è impegnata per i diritti dei detenuti. Proprio in queste settimane viene trasmessa in Italia una serie dedicata alla sua vita e alle vicende giudiziarie.

