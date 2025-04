Amanda Knox nella band dei ‘condannati ingiustamente’

agenzia

Sul palco con il chitarrista Pearl Jam, canta 'I will survive'

PERUGIA, 09 APR – E’ una band musicale di “tutti condannati ingiustamente” quella con la quale si è esibita negli Usa Amanda Knox, che ha passato quasi quattro anni in cella per l’omicidio di Meredith Kercher compiuto a Perugia prima di essere scarcerata e quindi definitivamente assolta per il delitto al quale si è sempre proclamata innocente. “Sono nella Exoneree Band. Siamo stati tutti condannati ingiustamente, con più di 100 anni di prigionia ingiusta tra noi” ha raccontato a commento di un video pubblicato sui suoi social. “Lo scorso weekend – ha spiegato Amanda Knox -, abbiamo suonato all’Innocence Network Conference e siamo stati fortunati ad essere raggiunti da Mike McCready PJ dei Pearl Jam. Lui e sua moglie Ashley sono grandi sostenitori!”. “Abbiamo suonato alcune canzoni originali, poi anche dei cover, includendo Black del Pearl Jam. Ho anche cantato I will survive” ha quindi spiegato raggiunta dall’ANSA. “Una dedica particolare? Abbiamo dedicato le canzoni alla nostra comunità di persone ingiustamente accusate” ha sottolineato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA