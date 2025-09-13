Ambasciata Usa, ‘Il Papa prega per la famiglia Kirk’

agenzia

'Durante incontro con Burch ha detto che violenza non risolve'

CITTÀ DEL VATICANO, 13 SET – Nell’incontro tra il Papa e il nuovo ambasciatore Usa presso la Santa Sede, Brian Francis Burch, si è parlato anche dell’assassinio di Charlie Kirk. “Papa Leone ha sottolineato che le nostre divergenze politiche non potranno mai essere risolte con la violenza e ha detto all’ambasciatore Burch che stava pregando per la vedova del signor Kirk e per i suoi figli”. A riferirlo è la stessa ambasciata su X. Tra i temi del colloquio anche i conflitti tra Russia e Ucraina e a Gaza. Quindi la libertà religiosa, le relazioni con la Cina e la rivoluzione dell’intelligenza artificiale. “L’ambasciatore Burch ha descritto l’incontro come straordinariamente amichevole, come parlare con un amico a casa a Chicago”, riferisce sempre l’ambasciata americana presso la Santa Sede sui social.

