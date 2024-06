Ambasciatore Jacoangeli, ‘Salis ci ha ringraziato per sostegno’

agenzia

'Mi sono congratulato con lei per la liberazione'

MILANO, 14 GIU – “Ho parlato diverse volte oggi con la signora Salis per congratularmi per la sua liberazione e per sistemare alcuni aspetti pratici riguardanti il suo imminente rientro in Italia. La signora Salis ha tenuto a ringraziare sentitamente l’ambasciata per il grande sostegno sempre ricevuto, a partire dal suo periodo di detenzione in carcere”: è quanto ha detto all’ANSA l’ambasciatore italiiano a Budapest Manuel Jacoangeli, commentando la liberazione di Ilaria Salis.

