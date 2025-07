Ambulanza contro suv a Bari, cinque feriti

agenzia

L'episodio questa mattina in via Giulio Petroni

BARI, 27 LUG – È di cinque feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 8.15 di questa mattina in via Giulio Petroni, a Bari. Due i mezzi coinvolti: un’ambulanza del 118 e un Suv. Ad avere la peggio sono stati i tre componenti dell’equipaggio sanitario che stavano andando a soccorrere una persona in codice giallo: due sono stati a loro volta soccorsi dai colleghi e trasportati al Policlinico di Bari, l’altro al Di Venere. A bordo del fuoristrada viaggiavano cinque persone due delle quali hanno riportato ferite molto lievi. Indagini sono in corso da parte delle forze dell’ordine.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA