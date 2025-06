++ Ambulanza contro un tir, due morti sull’A22 ++

agenzia

Scontro fra Bressanone e Vipiteno

BOLZANO, 11 GIU – Due persone che erano a bordo di un’ambulanza hanno perso la vita in un incidente sulla carreggiata nord dell’autostrada del Brennero, tra Bressanone e Vipiteno. Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale, poco prima delle 15, l’ambulanza ha tamponato un tir e due dei passeggeri, entrambi italiani, sono rimasti uccisi nel violento impatto. Altre due persone sono rimaste ferite in modo più lieve. Sul posto i mezzi di emergenza, i vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano ed i volontari di Varna e Vipiteno. I rilievi sono in corso mentre l’autostrada, in direzione nord, è interrotta. Chiuso l’ingresso a Bressanone.

