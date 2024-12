Ambulanza finisce contro un muro, morto paziente

agenzia

Incidente in provincia Massa Carrara, tre feriti tra equipaggio

FIVIZZANO (MASSA CARRARA), 20 DIC – Un’ambulanza è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Fivizzano (Massa Carrara): il mezzo è finito contro un muro. Nell’urto è morto l’anziano paziente trasportato. Feriti tre componenti l’equipaggio, tra cui un volontario portato con elisoccorso all’ospedale Cisanello di Pisa per un politrauma. L’incidente è avvenuto poco prima delle 16 lungo la strada che da Monzone porta a Vinca, coinvolta un’ambulanza della Pubblica assistenza di Monzone. Il paziente trasportato è deceduto a seguito dell’impatto mentre un volontario 50enne che era nel retro dell’ambulanza ha riportato un politrauma ed è stato trasferito all’ospedale di Cisanello. L’autista, un sessantenne, è stato invece portato all’ospedale Apuane di Massa in condizioni sembra non gravi. Un altro volontario avrebbe riportato conseguenze non gravi.

