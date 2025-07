Ambulatori di oculistica e odontoiatria in carcere a Biella

agenzia

Sottosegretario Delmastro: "Progetto che si estenderà in Italia"

BIELLA, 04 LUG – Sarà attivato un ambulatorio di odontoiatria ed oculistica sociale in carcere a Biella destinato alla popolazione dell’istituto penitenziario. Si tratta di un progetto sperimentale frutto del protocollo d’intesa tra il Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia), il Gnpl (Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale) e l’Inmp (Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà). Presente all’inaugurazione il sottosegretario Andrea Delmastro Dellevedove: “Grazie alla sinergia tra Dap, Inmp, Garante nazionale e Asl di Biella, potenziamo l’accesso alle cure in carcere senza gravare sulle liste d’attesa della sanità pubblica. Ambulatori di oculistica e odontoiatria più efficienti e attrezzati, in un modello che da Biella si estenderà progressivamente a tutto il territorio nazionale”.

