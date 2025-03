Amerigo Vespucci ‘volante’,l’idea fantasy di un gruppo steampunk

agenzia

Cilindri e binocoli, a Venezia l'associazione ispirata all'800

VENEZIA, 29 MAR – L’Amerigo Vespucci mette le ali. L’avveniristico progetto fantasy porta la firma dell’associazione culturale “Steampunk Nord-Est” i cui rappresentanti oggi hanno visitato il veliero della Marina Militare in occasione della seconda tappa del Tour Mediterraneo del Vespucci a Venezia. In perfetto stile vittoriano, tra cilindri e ombrellini, binocoli e divise d’epoca, i membri del gruppo hanno attirato l’attenzione di passanti e turisti lungo Riva San Biasio, prestandosi a foto e video dal sapore british con la laguna a fare da sfondo. Il progetto, ovviamente fantascientifico così come la corrente letteraria alla quale si ispira il mondo steampunk, prevede addirittura formule, numeri e tabelle per calcolare la quantità di elio necessario per far alzare in “volo” la nave più bella del mondo, come in uno dei più classici film fantasy. “La nostra è un’associazione che si ispira al movimento steampunk, nato alla fine degli anni 80-90 – ha detto una dei membri, Alessandra Carrer -. Ci ispiriamo alla moda vittoriana dell’800 ma con elementi di fantascienza. Siamo qui perché abbiamo un progetto dedicato al Vespucci veliero volante. Abbiamo approfittato dell’occasione di vedere questo meraviglioso veliero spacciandoci ironicamente per il nuovo equipaggio. Speriamo che anche il comandante apprezzi il nostro progetto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA