Amministrazione giudiziaria per società gruppo Valentino

agenzia

Decisione Tribunale di Milano, 'omesso controllo su caporalato'

MILANO, 15 MAG – La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per la Valentino Bags Lab srl, società di produzione di borse e accessori da viaggio della controllante Valentino spa, per un presunto omesso controllo sullo sfruttamento del lavoro, e dunque sul caporalato, in alcuni opifici cinesi nella catena dei sub-appalti della produzione. Gli accertamenti, condotti dal Nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri, sono stati coordinati dal pm Paolo Storari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA