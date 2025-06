Ampliamento per scuola nazionale cinofili vigili del fuoco

agenzia

Il taglio del nastro questa mattina a Volpiano

Questa mattina a Volpiano, nel Torinese, in occasione della visita del capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, Eros Mannino, alla Scuola nazionale cinofili, è stato inaugurato l’ampliamento delle strutture operative e logistiche dell’area addestrativa, parte integrante del piano di potenziamento delle attività formative del centro. “Il potenziamento della struttura servirà a dare nuovo slancio all’addestramento delle unità cinofile – ha spiegato Mannino – si tratta anche di nuove strutture per il benessere dei cani, esempio tangibile della sensibilità del corpo verso la componente cinofila e il benessere degli animali”. In occasione dell’evento si è tenuto un saggio operativo dimostrativo congiunto che ha visto protagonisti i nuclei cinofili dei vigili del fuoco, le unità Usar(Urban Search and Rescue), i Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) e il reparto volo dei vigili del fuoco. “Per Volpiano è un grande onore poter ospitare la scuola nazionale cinofili dei vigili del fuoco anche dal punto di vista simbolico – dice il sindaco Giovanni Panichelli – dato che si trova accanto al distaccamento volontari della città, sorto nel primo bene confiscato alle mafie e inaugurato nel 2000”.

