Anac valutò conflitto interessi Tancredi, Comune rassicurò

agenzia

In 2021 documento attestava che neo assessore era in aspettativa

ROMA, 18 LUG – Nel 2021 l’Anac chiese informazioni al Comune di Milano per verificare la posizione dell’allora neo assessore all’urbanistica ed architetto Giancarlo Tancredi in merito ad eventuali conflitti di interesse, ma dai responsabili dell’amministrazione fu risposto – attraverso una documentazione – che quest’ultimo si era messo in aspettativa prima della nomina: per cui non sussistevano profili di inconferibilità e incompatibilità della carica. Per questo motivo la vicenda venne chiusa con una nota al responsabile prevenzione della corruzione del Comune, affinché monitorasse l’eventuale integrazione di fattispecie di incompatibilità. Tancredi è attualmente coinvolto nell’inchiesta di Milano.

