Anas, Statale 51 Alemagna verrà riaperta domani alle 13.00

Dopo la frana di oggi, ulteriore controllo dopo ultime piogge

VENEZIA, 08 LUG – E’ prevista per domani alle ore 13.00 la riapertura al traffico della SS51 di Alemagna, chiusa per le frane che si sono verificate dal primo luglio a oggi tra Cortina D’Ampezzo e San Vito di Cadore. Lo comunica l’Anas. Un ulteriore controllo dei canali che scendono dalla Croda Marcora verrà svolto dopo le precipitazioni previste per questa notte. Una nuova colata è avvenuta la scorsa notte, nel tratto già chiuso in precedenza, e non ha creato ulteriori blocchi alla circolazione. Secondo gli indirizzi condivisi nella riunione tecnica del 4 luglio scorso tra Prefettura, Provincia di Belluno, Protezione Civile ed Enti Locali, la SS51 sarà riaperta in una prima fase soltanto in orario diurno, dalle 7.00 alle 20.00, con presidio di sorveglianza a vista e chiusura in caso di pioggia o di limitata visibilità.

