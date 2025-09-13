Anche Crosetto alla presentazione dei risultati Tour Vespucci

agenzia

Lunedì la conferenza stampa a Roma, ci sarà anche Mantovano

ROMA, 13 SET – Ci sarà anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla conferenza stampa di lunedì a Roma per presentare i risultati del tour mondiale Vespucci e dell’expo itinerante del Villaggio Italia. All’appuntamento, in programma alle 11 al Tempio di Venere – Parco Archeologico del Colosseo – prenderanno parte anche alcuni dei 12 ministeri che hanno sostenuto l’iniziativa, durata due anni attraverso 5 continenti, 33 Paesi e 53 porti. In rappresentanza della Presidenza del consiglio ci sarà anche il sottosegretario Alfredo Mantovano. Previsti anche la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, il viceministro del Made in Italy Valentino Valentini, il capo di Stato Maggiore della Marina Militare Enrico Credendino e l’amministratore delegato di Difesa Servizi, la società in house del ministero della Difesa che ha organizzato e coordinato il tour, Luca Andreoli. Sul palco anche Simone Mazzarelli, ad di Ninetynine, Manfredi Ricca, Global Chief Strategy Officer Interbrand e l’economista Tullio Buccellato del Centro Studi Confindustria. Modererà l’incontro il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini.

