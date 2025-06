Anche Eataly protagonista della tappa finale del Tour Vespucci

agenzia

Al pranzo e cena di gala un menù dedicato a Genova e la Liguria

GENOVA, 11 GIU – C’è anche Eataly tra i protagonisti della tappa finale del tour mondiale Vespucci, che ha preso il via ieri a Genova. L’azienda, già partner del giro del mondo, ha curato due momenti esclusivi: la proposta enogastronomica del pranzo e della cena di gala che ha visto coinvolti oltre 1.000 ospiti. Protagoniste sono state le eccellenze del territorio ligure: erbazzone, focaccia al formaggio, focaccia pizzata, baccalà alla ligure, tra le altre. In accompagnamento una selezione di vini di cantine locali. L’esperienza è stata arricchita, durante il pranzo, dal live show delle Maestre Pastaie di Novella, che hanno realizzato in diretta le trofie di Sori, tipiche della zona del Golfo Paradiso e riconoscibili per la loro forma a spirale unica, localmente chiamata “intorseia”. Le trofie sono state servite secondo la tradizione con il pesto, anch’esso preparato al momento con mortaio e pestello dagli artigiani di Il pesto di Prà. A cena, invece, si è assistito all’apertura a mano di una forma di Parmigiano Reggiano DOP 30 mesi. Con questi momenti dal vivo, Eataly ha portato anche in quest’ultima tappa, uno dei suoi pilastri fondanti, l’esperienzialità: preziosa occasione per far conoscere la biodiversità enogastronomica del nostro Paese direttamente dalle mani e dalla voce di chi ogni giorno con cura e dedizione si occupa di tutte le fasi di realizzazione. “Abbiamo accompagnato nave Amerigo Vespucci con orgoglio, offrendo una selezione di prodotti pensata per descrivere tradizioni e territori italiani e abbiamo lavorato con impegno con l’obiettivo di rendere sempre più radicata e consapevole la passione per la cucina italiana fatta da materie prime di alta qualità, ricette semplici e preparazioni espresse”, sono le parole del Ceo di Eataly Andrea Cipolloni.

