Anche Gilda aderisce a ‘Ultimo giorno di Gaza’

Flash mob con sudari al termine congresso del sindacato a Roma

ROMA, 24 MAG – Anche la Gilda degli insegnanti ha aderito all’iniziativa “L’ultimo giorno di Gaza” al termine del XXImo congresso nazionale del sindacato. “Per ricordare la terribile violazione dei diritti umani che Israele sta compiendo in Cisgiordania”, hanno spiegato gli organizzatori, è stato organizzato un flash mob e le sedie della sala che ha ospitato il congresso, nel quartiere Eur di Roma, sono state ricoperte di lenzuoli bianchi, il ‘sudario’ esposto oggi in tanti luoghi, da nord a sud Italia, in solidarietà con la Palestina.

