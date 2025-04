Anche sul Vespucci i tradizionali riti pasquali di Taranto

agenzia

Le Poste a bordo per omaggiare il sacramento, 'momento storico'

TARANTO, 18 APR – I tradizionali riti pasquali di Taranto hanno fatto ‘sosta’ anche sull’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare ormeggiata sulla banchina del Castello Aragonese per la settima tappa del tour Mediterraneo. Ieri sera il veliero ha ospitato il suggestivo pellegrinaggio dei Perdoni della confraternita del Carmine. Le Poste, come vengono chiamate le coppie di confratelli incappucciati e vestiti con il tradizionale camice bianco, hanno ‘nazzicato’ fin sulla banchina per poi salire sul barcarizzo e omaggiare il sacramento allestito sul Cassero, l’area di poppa della nave. Un “momento storico” – come è stato definito – che ha emozionato l’equipaggio e i tantissimi tarantini e turisti che affollavano le strade della città. Il passaggio dei Perdoni è stato preceduto dalla Santa Messa in “Coena Domini”, presso la cappella San Leonardo al Castello Aragonese alla quale hanno partecipato i giovani allievi dell’Accademia Navale.

