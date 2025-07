Ancora 24 ore afa poi temporali, grandine e meno caldo al Nord

agenzia

iLMeteo.it, a inizio settimana perturbazione anche al Centro-Sud

ROMA, 04 LUG – La canicola subtropicale ha i giorni contati: un fronte temporalesco in discesa dal Nord Europa innescherà “un’importante svolta a livello emisferico” con il ritorno di temporali e grandinate. Lo afferma Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it specificando che “prima ci aspettano ancora 24 ore di caldo record su molte città” e che “per un cambiamento più generalizzato dovremo attendere l’avvio della prossima settimana quando la perturbazione raggiungerà anche il Centro e parte del Sud”. “Nel corso di oggi – osserva – raggiungeremo il picco di questa fase rovente con le temperature che si porteranno ben oltre le medie climatiche di riferimento con punte massime sopra i 37-38°C, soprattutto sulle pianure del Nord, sulle zone interne delle due Isole maggiori e su parte del Centro. Da segnalare la possibilità di temporali sulle zone alpine e prealpine”. “Nel weekend è previsto l’arrivo di un fronte temporalesco in discesa dal Nord Europa che andrà ad interagire con il caldo umido preesistente – sottolinea Gussoni – Andrà prestata la massima attenzione tra sabato 5 e domenica 6 luglio su Alpi, Prealpi e sulle pianure settentrionali dove si innescheranno potenti celle temporalesche in grado di provocare nubifragi e grandinate. Su questi settori è atteso anche un calo delle temperature; sul resto dell’Italia invece l’alta pressione continuerà a garantire una maggior stabilità atmosferica con sole e ancora tanto caldo. Per un cambiamento più generalizzato dovremo attendere l’avvio della prossima settimana quando la perturbazione raggiungerà anche il Centro e parte del Sud”. Nel dettaglio: Venerdì 4: Al Nord: sole e caldo, temporali di calore in montagna. Al Centro: soleggiato, caldo e con alcuni temporali sull’Appennino. Al Sud: sole e caldo. Sabato 5: Al Nord: instabile su Alpi e Pianura Padana, specie centrale. Al Centro: soleggiato, caldo e con alcuni temporali sull’Appennino. Al Sud: sole e caldo. Domenica 6: Al Nord: arrivano forti temporali con grandine. Al Centro: soleggiato, caldo e con alcuni temporali sull’Appennino. Al Sud: sole e caldo. Tendenza: temporali e calo termico al Nord e parte del Centro. Più sole e caldo al Sud.

